Un uomo è stato accusato di terrorismo per aver pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna poi sventato

Un uomo è stato arrestato a Vienna dopo aver pianificato un attentato durante il concerto di Taylor Swift, previsto per agosto 2024. La polizia ha scoperto che l’individuo aveva acquistato armi e preparato un piano dettagliato per colpire la folla. La procura ha confermato che l’azione è stata sventata grazie alle indagini delle forze dell’ordine.

La procura di Vienna ha accusato di terrorismo l’uomo che aveva pianificato un attentato da compiere a uno dei concerti di Taylor Swift nella capitale austriaca, nell’agosto del 2024. All’epoca, la popstar aveva dovuto annullare tre date dell’ Eras Tour, dopo che le autorità avevano lanciato l’allarme. La cantautrice aveva condiviso il proprio dispiacere sui social: “Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa, perché così tante persone avevano programmato di venire a quegli spettacoli”. Un portavoce della procura ha confermato che l’imputato si trova in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Taylor Swift apre un nuovo capitolo condividendo dettagli sul tentato attentato terroristico a Vienna, un evento che ha segnato profondamente la sua esperienza durante l’Eras Tour.

