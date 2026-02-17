Un uomo è stato accusato di terrorismo per aver pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna poi sventato
Un uomo è stato arrestato a Vienna dopo aver pianificato un attentato durante il concerto di Taylor Swift, previsto per agosto 2024. La polizia ha scoperto che l’individuo aveva acquistato armi e preparato un piano dettagliato per colpire la folla. La procura ha confermato che l’azione è stata sventata grazie alle indagini delle forze dell’ordine.
La procura di Vienna ha accusato di terrorismo l’uomo che aveva pianificato un attentato da compiere a uno dei concerti di Taylor Swift nella capitale austriaca, nell’agosto del 2024. All’epoca, la popstar aveva dovuto annullare tre date dell’ Eras Tour, dopo che le autorità avevano lanciato l’allarme. La cantautrice aveva condiviso il proprio dispiacere sui social: “Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa, perché così tante persone avevano programmato di venire a quegli spettacoli”. Un portavoce della procura ha confermato che l’imputato si trova in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
The End of an Era: Taylor Swift parla del fallito attentato terroristico a Vienna
Taylor Swift apre un nuovo capitolo condividendo dettagli sul tentato attentato terroristico a Vienna, un evento che ha segnato profondamente la sua esperienza durante l’Eras Tour.
“Vienna..! Vienna...“, torna il Concerto di Capodanno al Morlacchi
Il Concerto di Capodanno al Teatro Morlacchi di Perugia è un appuntamento tradizionale che inaugura il nuovo anno con musica classica di qualità.
Strage a Sydney, l'attacco terroristico durante la festa di Hannukkah - 1mattina News 15/12/2025
Argomenti discussi: Un altro uomo che dormiva all'aperto è morto: è il nono del 2026; Precipita dalla murata della nave da crociera, morto un turista tedesco; Il mistero dell’uomo sgozzato in strada a Santa Rita: il coltello abbandonato accanto al corpo; La Polizia di Stato di Novara arresta un uomo per maltrattamenti in famiglia.
Cadavere in strada a Torino Santa Rita: uomo con ferite da taglio al collo, è stato un gesto volontarioUn uomo è stato trovato morto nella serata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, davanti al civico 133 di via San Marino (nei pressi dell'incrocio con corso Orbassano) a Torino. Avrebbe evidenti ferite da ... torinotoday.it
L'allarme dei passanti: un uomo è stato trovato morto in un parcoL’episodio richiama un altro decesso avvenuto nelle ore precedenti in città, quando un altro clochard di origine straniera – l’uzbeko Azat Tashbayev – era stato trovato senza vita in un giardinetto di ... bresciatoday.it
Taylor Swift ha narrato la squadra femminile di pattinaggio artistico degli Stati Uniti per le Olimpiadi. x.com
Ecco dove avevo già visto quei capelli! (Taylor Swift Aurora) facebook