The End of an Era | Taylor Swift parla del fallito attentato terroristico a Vienna

Taylor Swift apre un nuovo capitolo condividendo dettagli sul tentato attentato terroristico a Vienna, un evento che ha segnato profondamente la sua esperienza durante l’Eras Tour. La docuserie

Sono disponibili i primi due episodi di The End of an Era, la docuserie che racconta tutto quello che è accaduto dietro le quinte dell’ Eras Tour, la trionfale tournée mondiale di Taylor Swift conclusasi lo scorso anno. Nella prima puntata, viene affrontato anche un momento molto particolare risalente all’estate 2024, quando la musicista ha dovuto cancellare tre concerti a Vienna. Alcuni criminali avevano programmato un attacco terroristico, che avrebbe dovuto svolgersi durante una delle date in Austria. Per fortuna, la polizia locale era riuscita a sventare l’attentato; in ogni caso, Taylor aveva preferito non rischiare, e annullare gli show. Metropolitanmagazine.it

Taylor Swift, qual è la differenza «The End of an Era» e «The Final Show»: record imbattuto - Dal 12 dicembre su Disney+ la docuserie «The End of an Era» e il film concerto «The Final Show» raccontano The Eras Tour di Taylor Swift ... donnamoderna.com

Taylor Swift ‘The End Of An Era’ Release Schedule—When Do New Episodes Drop? - With the first two episodes now available, when can you watch the rest? forbes.com