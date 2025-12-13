The End of an Era | Taylor Swift parla del fallito attentato terroristico a Vienna
Taylor Swift apre un nuovo capitolo condividendo dettagli sul tentato attentato terroristico a Vienna, un evento che ha segnato profondamente la sua esperienza durante l’Eras Tour. La docuserie
Sono disponibili i primi due episodi di The End of an Era, la docuserie che racconta tutto quello che è accaduto dietro le quinte dell’ Eras Tour, la trionfale tournée mondiale di Taylor Swift conclusasi lo scorso anno. Nella prima puntata, viene affrontato anche un momento molto particolare risalente all’estate 2024, quando la musicista ha dovuto cancellare tre concerti a Vienna. Alcuni criminali avevano programmato un attacco terroristico, che avrebbe dovuto svolgersi durante una delle date in Austria. Per fortuna, la polizia locale era riuscita a sventare l’attentato; in ogni caso, Taylor aveva preferito non rischiare, e annullare gli show. Metropolitanmagazine.it
Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era | Disney+