Un raffreddore eterno nascondeva un elevato rischio di meningite | donna operata a Roma

Una donna di Roma ha scoperto che il suo raffreddore persistente nascondeva un pericolo grave di meningite. La donna aveva sofferto di sintomi che non miglioravano da settimane, nonostante diversi tentativi di cura. La diagnosi è arrivata solo dopo che i medici hanno effettuato un’accurata analisi, che ha evidenziato un’infezione in corso. La donna è stata subito sottoposta a intervento chirurgico per rimuovere il rischio di complicazioni.

La giovane si era rivolta a un poliambulatorio della Asl Roma 3 dopo aver tentato inutilmente di curarsi con medicinali usati per la sindrome influenzale e cortisone. La svolta grazie all'intuizione di una dottoressa Un raffreddore che resisteva a ogni trattamento e che nascondeva, in realtà, un elevato rischio di meningite. Intercettato in tempo da una dottoressa, in una giovane donna romana che si è rivolta a lei per approfondire una condizione che iniziava a preoccuparla. È quanto successo ad Anna (nome di fantasia) che, stanca di combattere da tempo con un raffreddore, si è rivolta al poliambulatorio specialistico di via Ramazzini, nella ASL Roma 3.