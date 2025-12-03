Un banale raffreddore si trasforma in un incubo | 17enne operata d’urgenza per un’infezione che ha invaso il cervello

La storia di Sophie Bell, una diciassettenne inglese, inizia come milioni di altre: con un semplice raffreddore. Naso chiuso, mal di testa, un pò di stanchezza. Nulla che potesse far presagire quanto sarebbe accaduto nelle settimane successive. Eppure, proprio quel malessere apparentemente banale. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sintomi respiratori: tosse, raffreddore… possono essere solo l’inizio In questo nuovo episodio della serie Pillole di conoscenza medico-psicologica, la dott.ssa Maria Cristina Foglia Manzillo, medico, psicologa e psicoterapeuta del Centro Studi Panta Rei, spie - facebook.com Vai su Facebook

Un banale raffreddore si trasforma in un incubo: 17enne operata d’urgenza per un’infezione che ha invaso il cervello - Un semplice raffreddore si è trasformato in una grave infezione ai seni paranasali che ha raggiunto il cervello, costringendo la giovane a un complicato intervento chirurgico per salvarle la vita ... Si legge su today.it