Furto di legna in area ad elevato rischio frana denunciato 55enne

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Monteforte Irpino per aver rubato legna in un’area soggetta a frane. Il furto è avvenuto in una zona difficile, dove si rischiano rischi idrogeologici, e i militari hanno scoperto l’episodio durante controlli mirati contro i reati ambientali. Durante un’ispezione, i Carabinieri hanno trovato l’uomo con un carico di legna prelevata illegalmente da quella zona, che presenta evidenti segni di scavi e movimentazioni del terreno.

L'uomo è stato sorpreso mentre caricava a bordo del suo autoveicolo circa 20 quintali di legna di specie quercina, appena tagliata nel bosco circostante Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, un 55 enne del posto, per furto di legna in area vincolata. Nello specifico, l'attività capillare del controllo del territorio, permetteva ai militari, di rintracciare un uomo che caricava a bordo del suo autoveicolo, circa 20 quintali di legna di specie quercina, appena tagliata nel bosco circostante.