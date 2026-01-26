A Perugia, un ospedale veterinario aperto 24 ore su 24 garantisce assistenza continua per gli animali domestici. Con oltre il 37% delle famiglie italiane che possiedono almeno un animale, la presenza di strutture disponibili in ogni momento diventa fondamentale per rispondere alle emergenze e alle necessità di cura, offrendo supporto affidabile e tempestivo a proprietari e animali.

PERUGIA – "In Italia aumentano le famiglie che hanno almeno un animale domestico. Secondo l’Istat quasi 4 famiglie su 10 ne hanno almeno uno, il 37,7%. In Umbria la percentuale è molto più alta: secondo i dati ufficiali più della metà delle famiglie hanno un cane o un gatto in casa (il 52,7% per la precisione)". Considerazioni della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Margherita Scoccia, che da mesi sta portando avanti una battaglia per aprire un ospedale veterinario pubblico e gratuito a Perugia aperto 24 ore al giorno. La proposta verrà discusssa domani in Commissione. L’esponente di Fratelli d’Italia propone la realizzazione nel capoluogo di regione di un servizio pubblico gratuito, come ne esistono già a Napoli e a Roma, con funzioni di pronto soccorso, cura e assistenza per aiutare le fasce più deboli che non sempre possono permettersi le cure, riqualificando allo stesso tempo immobili già esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ospedale veterinario pubblico e gratuito aperto H24: intervista di Margherita Scoccia al Tgr Umbria

Argomenti discussi: Un ospedale veterinario aperto h24; Cure veterinarie gratis, Perugia chiede l'ospedale pubblico. Scoccia: Un costo insostenibile per molti; In Commissione proposta Scoccia per ospedale veterinario pubblico e gratuito; Il nostro ospedale veterinario sotto accusa? Ecco perché.

