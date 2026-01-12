Un Posto al Sole anticipazioni 13 gennaio | Gennaro la fa franca tra Raffaele e Ornella ancora in crisi
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova puntata domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Raffaele rimane a Palazzo Palladini e nell' episodio di martedì 13 gennaio affronterà le conseguenze della sua scelta, che ha creato una vera e propria crepa con Ornella. Gennaro Gagliotti invece, sembrerebbe averla fatta franca, ma non è ancora detta l'ultima parola. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di domani. Dov'eravamo rimasti Raffaele ha deciso di non andare in pensione, per la gioia di Renato ma non per quella di Ornella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
