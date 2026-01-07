Un Posto al Sole anticipazioni 8 gennaio | Raffaele in crisi con Ornella una delusione per Rosa
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 8 gennaio vedremo Gennaro Gagliotti in difficoltà, mentre i ripensamenti di Raffaele lasciano scontenta Ornella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Raffaele, ormai prossimo a lasciare il portierato, è assalito dai dubbi e dalla nostalgia per ii giorni a Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Raffaele lascia la portineria (e Rosa ha paura)
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: Raffaele sconvolge tutti
Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 gennaio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: Raffaele sconvolge tutti; Un Posto al Sole, anticipazioni 8 gennaio: Raffaele in crisi con Ornella, una delusione per Rosa; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: una decisione di Raffaele spacca tutti, Eduardo a un bivio.
Un Posto al Sole, anticipazioni 8 gennaio: Raffaele in crisi con Ornella, una delusione per Rosa - Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. movieplayer.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Eduardo si mette nei guai? La scelta che potrebbe cambiare il suo destino - Cosa accadrà nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 5 al 9 gennaio 2026 su Rai Tre? superguidatv.it
Anticipazioni Un Posto al Sole gennaio 2026/ La confessione di Okoro sconvolge tutto: il destino di Gennaro - Anticipazioni Un Posto al Sole gennaio 2026, Cantieri Palladini al centro del caos: il crollo di Gagliotti e la rivincita dei Ferri ... ilsussidiario.net
Cosa succederà la prossima settimana a Ecco le : -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/un-posto-al-sole-anticipazioni-dal-12-al-16-gennaio-2026/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.