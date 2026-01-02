Turismo slow via libera al progetto Una ciclabile lungo l’ex ferrovia

Il Nuovo Circondario Imolese ha ottenuto l’approvazione per il progetto di una ciclabile lungo l’ex ferrovia, finalizzato a promuovere il turismo slow e la valorizzazione della vallata del Santerno. L’iniziativa, finanziata dalla Regione con fondi europei Atuss, mira a incentivare un modo sostenibile e tranquillo di scoprire il territorio, favorendo la mobilità dolce e l’attenzione all’ambiente.

Via libera al progetto del Nuovo Circondario Imolese per il turismo slow e la valorizzazione della vallata del Santerno finanziato dalla Regione con fondi europei Atuss. Una serie di interventi mirati a riqualificare aree turistiche e percorsi storici, nel rispetto dell’ambiente, per promuovere flussi di visita sempre più sostenibili e integrati. Due le azioni previste: la riqualificazione dell’area di sosta per turisti in prossimità del Ponte degli Alidosi di Castel del Rio e la realizzazione di un percorso ciclopedonale per recuperare lo storico tracciato ferroviario dismesso tra Borgo Tossignano e Fontanelice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo slow, via libera al progetto. Una ciclabile lungo l’ex ferrovia Leggi anche: Pista ciclabile da Mugnano a Licola: via libera al progetto della Città Metropolitana Leggi anche: Lavori lungo le strade, via libera al progetto di manutenzione di due arterie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Turismo slow, via libera al progetto. Una ciclabile lungo l’ex ferrovia; Montefiore Conca, conti: via libera al bilancio, servizi confermati e addizionale Irpef adeguata allo 0,8%. Turismo slow, via libera al progetto. Una ciclabile lungo l’ex ferrovia - Via libera al progetto del Nuovo Circondario Imolese per il turismo slow e la valorizzazione della vallata del Santerno finanziato dalla Regione con fondi europei Atuss. ilrestodelcarlino.it

Via Francigena campana più accessibile per il turismo slow - La Via Francigena rilancia il tratto campano promuovendo quattro tappe: Minturno - ansa.it

Via libera al bilancio di previsione e alla proposta di legge sul turismo - Si è riunita a palazzo Santa Lucia la Giunta regionale della Campania, presieduta da Stefano Caldoro. regione.campania.it

UN 2025 POSITIVO, NEL 2026 NUOVI INVESTIMENTI SU TURISMO SLOW E SOSTENIBILITÀ La stagione turistica 2025 si chiude con un +20% di presenze per i campeggi di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. Investimenti su comfort, sostenibilità e turism - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.