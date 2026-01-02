Turismo slow via libera al progetto Una ciclabile lungo l’ex ferrovia
Il Nuovo Circondario Imolese ha ottenuto l’approvazione per il progetto di una ciclabile lungo l’ex ferrovia, finalizzato a promuovere il turismo slow e la valorizzazione della vallata del Santerno. L’iniziativa, finanziata dalla Regione con fondi europei Atuss, mira a incentivare un modo sostenibile e tranquillo di scoprire il territorio, favorendo la mobilità dolce e l’attenzione all’ambiente.
Via libera al progetto del Nuovo Circondario Imolese per il turismo slow e la valorizzazione della vallata del Santerno finanziato dalla Regione con fondi europei Atuss. Una serie di interventi mirati a riqualificare aree turistiche e percorsi storici, nel rispetto dell’ambiente, per promuovere flussi di visita sempre più sostenibili e integrati. Due le azioni previste: la riqualificazione dell’area di sosta per turisti in prossimità del Ponte degli Alidosi di Castel del Rio e la realizzazione di un percorso ciclopedonale per recuperare lo storico tracciato ferroviario dismesso tra Borgo Tossignano e Fontanelice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
