Un Oscar per il ‘sì’ Agnese Bertone vince il primo premio di truccatrice di spose

Agnese Bertone ha conquistato il primo premio come truccatrice di spose a Sarzana, grazie alla sua abilità nel trasformare il look delle future spose il giorno del matrimonio. La vittoria arriva dopo aver ricevuto due Oscar, anche se non nel campo del cinema, ma nel settore della bellezza e del trucco nuziale. Durante la premiazione, ha raccontato di aver lavorato a una ventina di matrimoni solo nell'ultimo anno, dimostrando come la passione per il suo lavoro possa portarla a riconoscimenti importanti.

Sarzana, 17 febbraio 2026 – Ha vinto due Oscar anche se non da “attrice“ protagonista. A regalare lo stile giusto nel giorno del “sì“ ci pensa Agnese Bertone nel suo ruolo di regista della bellezza. La sarzanese svolge la professione di Bridal Makeup & Hair Artist Freelance: ovvero è una professionista che si occupa del look delle future spose. Specializzata in matrimoni tra Liguria e Toscana segue almeno una quarantina di spose nel corso della stagione. Tra queste molte straniere che scelgono l’Italia e la nostra zona per convolare a nozze. Per il secondo anno consecutivo Agnese, 29 anni, ha vinto il “Wedding Awards“ assegnato da Matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

