Maria Cuono vince il primo premio

Maria Cuono ha vinto il primo premio in un importante concorso letterario. La scrittrice salernitana continua a ricevere riconoscimenti per il suo talento, confermando la sua posizione tra le voci più interessanti nel panorama letterario italiano.

SALERNO – Il talento letterario di Maria Cuono torna a brillare nel panorama dei premi nazionali e internazionali. La scrittrice e giornalista, già pluripremiata per le sue opere letterarie, ha conquistato il Primo Premio al Concorso Artistico Letterario “Amore è” con il racconto inedito “Il peso della luce: l’ultima struttura”.Analisi Critica: Quando il calcolo incontra il sentimentoIn questa nuova prova narrativa, Maria Cuono si allontana dalla pura lirica per esplorare un territorio dove la razionalità scientifica si scontra con l'imprevedibilità del dolore. Il protagonista, Andrea, è un ingegnere quarantenne abituato a progettare pilastri e a calcolare carichi di sicurezza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Maria Cuono conquista un nuovo prestigioso riconoscimento a Salerno, aggiungendo un importante premio d'onore alla sua carriera.

