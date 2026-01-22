Oscar Bertone, ex tuffatore olimpico e ora tecnico federale, ha dedicato la sua vita ai tuffi. In questo episodio di FOCUS, approfondiamo il suo percorso, dalla carriera sportiva alla conduzione tecnica, e il suo ruolo come voce storica della Rai. Un’occasione per conoscere da vicino una figura di rilievo nel mondo dei tuffi e dello sport italiano.

Una vita intera dedicata ai tuffi. In questo episodio di FOCUS incontriamo Oscar Bertone, ex tuffatore olimpico, tecnico federale e voce storica della Rai. Dalla carriera internazionale da atleta alle Olimpiadi di Seul 1988, fino al ruolo chiave nella crescita della Nazionale giovanile italiana, Bertone racconta il dietro le quinte di uno sport fatto di precisione, coraggio e formazione mentale. Nel video: * gli anni da atleta e l’eredità di Giorgio Cagnotto * il lavoro sui giovani e il progetto federale * l’esperienza con Tania Cagnotto * il racconto dei tuffi in TV e il futuro del movimento Un viaggio dentro lo sport italiano, tra vasca, tecnica e passione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oscar Bertone. Dai tuffi olimpici alla Nazionale: tecnica, talenti e una vita a bordo vasca

Tuffi | Elisa Pizzini. Dal trampolino alla vetta: tecnica, testa e sfida nel tuffo sincroElisa Pizzini è una delle rappresentanti più importanti del tuffo italiano, con una carriera che spazia tra competizioni nazionali e finali internazionali.

Una vasca alla volta per la vita: maratona di nuoto solidale all’Aprilia Sporting VillageIl 30 dicembre, l’Aprilia Sporting Village si trasformerà in un grande gesto di solidarietà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tuffi | Oscar Bertone. Dai tuffi olimpici alla Nazionale: tecnica, talenti e una vita a bordo vasca

Oscar Bertone. Dai tuffi olimpici alla Nazionale: tecnica, talenti e una vita a bordo vascaUna vita intera dedicata ai tuffi. In questo episodio di FOCUS incontriamo Oscar Bertone, ex tuffatore olimpico, tecnico federale e voce storica della Rai. Dalla carriera internazionale da atleta alle ... oasport.it

Fondazione Bentegodi, nuova convoncazione nella nazionale giovanile di tuffi per Prutean e Manfrin«In collaborazione col ct della nazionale Oscar Bertone che ha fortemente voluto i ragazzi in collegiale, abbiamo sfruttato questa occasione per allenarci in una struttura olimpica dotata di longe, pi ... veronasera.it

«In collaborazione col ct della nazionale Oscar Bertone che ha fortemente voluto i ragazzi in collegiale, abbiamo sfruttato questa occasione per allenarci in una struttura olimpica dotata di longe, piscine a secco e palestra che nel quotidiano ci mancano» - facebook.com facebook