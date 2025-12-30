Sono stata tra le suore di clausura nel monastero dove una mia ex allieva sta seguendo la sua vocazione dopo la laurea in biotecnologie

Ho avuto l’opportunità di visitare un monastero di clausura, dove una mia ex allieva, dopo aver conseguito una laurea in biotecnologie, ha scelto di seguire la sua vocazione religiosa. È un’esperienza rara per un insegnante vedere una ex studentessa intraprendere un percorso così diverso, lontano dal mondo accademico e professionale, ma profondamente significativo dal punto di vista personale.

Non capita spesso, nella vita di un insegnante, di ritrovare una ex studentessa non in un'aula universitaria o in una professione di prestigio, ma dietro le grate di un monastero di clausura. È quello che è accaduto a me.

