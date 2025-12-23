Dalla clausura alla Spagna I mille tesori delle suore alla fiera grande di Madrid

Dalla clausura di Pratovecchio alla fiera di Madrid, un viaggio tra i tesori delle suore. In occasione del mercatino natalizio, sono stati esposti e venduti numerosi prodotti artigianali, apprezzati in breve tempo. Un’occasione per riscoprire tradizioni e talenti nascosti, portando un pezzo di spiritualità e cultura italiana in una delle più grandi piazze spagnole.

Due pancali di prodotti "andati a ruba" in poche ore. Dalla "clausura" di Pratovecchio alla piazza di Madrid per il mercatino di Natale. Loro non c’erano tra i banchi di Plaza Mayor, ma ciò che con pazienza e dedizione creano nella spezieria del monastero, ha fatto "boom". Un debutto sfolgorante. Prodotti esauriti quasi appena sistemati sull’espositore: visitatori entusiasti, al punto che "stiamo ricevendo ordini dalla Spagna", raccontano suor Paola e suor Giovanna. L’obiettivo del maxi-ordine che hanno ricevuto dalla Fondaciòn Contemplare, era sostenere la vita degli ottanta monasteri spagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla clausura alla Spagna. I mille tesori delle suore alla fiera grande di Madrid Leggi anche: Lecco, in fiamme l'antico Monastero della Bernaga con 18 suore di clausura costrette alla veloce fuga Leggi anche: Lecco, in fiamme l'antico Monastero della Bernaga con 21 suore di clausura costrette alla veloce fuga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla clausura alla Spagna. I mille tesori delle suore alla fiera grande di Madrid. Dalla clausura alla Spagna. I mille tesori delle suore alla fiera grande di Madrid - Senza uscire dal monastero stregano con i prodotti i consumatori iberici. lanazione.it

Veduta di Palermo : Trifora gotica fiammeggiante del palazzo Arcivescovile in evidenza, sul Cassaro (corso Vittorio Emanuele) si intravedono le grate dei balconi, adattati ai passaggi delle monache di clausura. Dipinto: Carlo Theodore Duclère (Nacque a Nap - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.