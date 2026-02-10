MetJazz pronti via Seven steps to heaven per Davis e Coltrane E 41 musicisti sul palco

È tutto pronto a Roma per la XXXI edizione di MetJazz, che quest’anno porta il titolo “Seven (Giant) Steps to Heaven”. La manifestazione si apre con un omaggio a Miles Davis e Coltrane, con 41 musicisti sul palco pronti a riproporre i brani storici. La direzione artistica è affidata a Enrico Romero e Giuseppe Vigna, che hanno scelto un tema ispirato al celebre album del 1963, e promettono un’edizione ricca di energia e grandi emozioni.

Ai blocchi di partenza la XXXI edizione di MetJazz, la prima con la direzione artistica di Enrico Romero e Giuseppe Vigna, dal titolo Seven (Giant) Steps to Heaven, Sette (giganti) passi verso il paradiso, dal famoso album di Miles Davis del 1963. Il cartellone celebra il centenario dalla nascita di due giganti, appunto, Davis e John Coltrane, con sette serate principali, 11 concerti, 41 musicisti in scena, film, incontri e conferenze, dal 15 febbraio al 27 marzo. Primo concerto lunedì al Metastasio, alle 21, con un gran galà del jazz che celebra Miles: si parte con In a Miles Way, un omaggio al maestro da parte di un ottetto che è una all stars intergenerazionale della scena jazz toscana, con Franco Baggiani (tromba), Diego Carraresi (sax soprano e arrangiamenti), Marco Ortolani (sax alto), Stefano Scalzi (trombone), Giacomo Downie (sax baritono), Valerio Morelli (chitarra), Filippo Pedol (contrabbasso) e Andrea Melani (batteria); poi la proiezione di Ascensore per il patibolo, il celebre noir diretto da Louis Malle e interpretato da un'indimenticabile Jeanne Moreau, che proprio alla colonna sonora di Miles Davis deve il suo alone di leggenda: fu registrata in una sola notte nel dicembre 1957 a Parigi e composta guardando le scene del film, in un contrappunto perfetto con la recitazione di Moreau.

