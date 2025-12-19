Sessanta musicisti sul palco del conservatorio per il Concerto di Natale con carabinieri e studenti

Il Conservatorio Nicolini si riempie di magia e emozioni il 18 dicembre, con il Concerto di Natale 2025. Sessanta musicisti, tra carabinieri e studenti, si esibiscono per creare un’atmosfera unica. Un Salone dei Concerti gremito accoglie il talento e la passione di chi ha portato sul palco melodie che scalderanno il cuore di tutto il pubblico.

Un Salone dei Concerti gremito e applausi per il Concerto di Natale 2025, in scena giovedì 18 dicembre al Conservatorio Nicolini. «L'evento, tra i più attesi della stagione musicale cittadina – scrivono gli organizzatori - ha confermato il valore della collaborazione tra il Conservatorio e l'Arma.

