Un secolo dell’istituto Oriani incontro tra generazioni alla festa dei diplomi

In occasione del centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, la Festa dei Diplomi si è arricchita di significato, diventando un momento di condivisione tra generazioni. Un secolo di storia scolastica ha visto protagonisti studenti, insegnanti e alumni, testimoniando l’evoluzione di un’istituzione che continua a formare e ispirare nuove figure di successo.

© Ilrestodelcarlino.it - Un secolo dell’istituto Oriani, incontro tra generazioni alla festa dei diplomi Nell’anno in cui l’ Istituto Oriani di Faenza festeggia un secolo di storia, la tradizionale Festa dei Diplomi si è trasformata in un ponte emozionante tra passato e presente. Accanto ai neodiplomati del 2025, infatti, hanno fatto ritorno “a casa” anche i diplomati storici degli anni ’60, ’70 e ’80. Le loro storie, intrecciate a quelle più fresche dei giovani appena usciti dal percorso di studi, hanno dato vita a un’atmosfera unica. In aula magna, il dirigente scolastico Fabio Gramellini e il sindaco Massimo Isola hanno accolto studenti, famiglie, ex dirigenti e rappresentanti della comunità educativa, ricordando la figura dell’intellettuale cui la scuola è dedicata attraverso una frase che ha risuonato come un invito e un impegno: "La conoscenza è autentica solo quando si trasforma in responsabilità". Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Un secolo di storia per l’Istituto faentino: alunni di ieri e di oggi assieme nella festa dei diplomi Leggi anche: E' partita la Festa dell’Unità di Cesenatico, in programma l'incontro con la giunta e Gaza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un secolo dell’istituto Oriani, incontro tra generazioni alla festa dei diplomi - Celebrazioni in grande stile con la novità della consegna degli attestati agli alunni più meritevoli. msn.com

Faenza. L’Istituto Oriani nel 2025 ha festeggiato un secolo di storia: Festa dei Diplomi un ponte tra passato e presente - In occasione del centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, la Festa dei Diplomi del 2025 ha rappresentato un momento di incontro tra passato e presente, ... ravennanotizie.it

È nello spirito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato adottare da sempre tecniche innovative utilizzando i materiali migliori. In questa foto degli anni Trenta del XX secolo si può ammirare l’arte degli incisori su pietra a lavoro sulla stampa litografica mentre - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.