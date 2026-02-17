Un gatto nero fa irruzione nello studio del TG5 delle 13 | 30 | le immagini del felino diventano virali – VIDEO
Un gatto nero ha fatto irruzione nello studio del TG5 delle 13:30 ieri, causando reazioni sui social dopo aver attraversato il set in modo improvviso. La presenza dell’animale, registrata dalle telecamere, ha attirato l’attenzione di molti spettatori e si è diffusa rapidamente in rete, diventando virale. Durante il telegiornale, il felino ha passeggiato tra i presentatori senza essere notato subito, lasciando gli spettatori sorpresi. Il video mostra il momento in cui il gatto si avvicina alla scrivania, mentre i conduttori cercano di mantenere la calma.
Titoli di coda nel vero senso della parola. Infatti al termine del TG5 delle 13:30 di ieri 16 febbraio, non è passato inosservato un “ospite speciale” nello Studio 2 del Centro Safa Palatino di Roma, dove appunto va in onda in diretta il telegiornale di punta Mediaset. La giornalista Domitilla Savignoni ha salutato i telespettatori dopo il break pubblicitario, affermando che non c’erano altri aggiornamenti rispetto alle notizie appena date. Ma mentre la telecamera si stacca per una inquadratura a tutto campo, ecco che si vede un felino entrare in studio con la coda nera bene in evidenza. Savignoni non ha fatto un plissè guardando amorevolmente il gatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00
Un gatto nero si è introdotto improvvisamente nello studio del TG5 durante l’edizione delle 13:00, disturbando la diretta.
