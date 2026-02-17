Un gatto nero fa irruzione nello studio del TG5 delle 13 | 30 | le immagini del felino diventano virali – VIDEO

Titoli di coda nel vero senso della parola. Infatti al termine del TG5 delle 13:30 di ieri 16 febbraio, non è passato inosservato un “ospite speciale” nello Studio 2 del Centro Safa Palatino di Roma, dove appunto va in onda in diretta il telegiornale di punta Mediaset. La giornalista Domitilla Savignoni ha salutato i telespettatori dopo il break pubblicitario, affermando che non c’erano altri aggiornamenti rispetto alle notizie appena date. Ma mentre la telecamera si stacca per una inquadratura a tutto campo, ecco che si vede un felino entrare in studio con la coda nera bene in evidenza. Savignoni non ha fatto un plissè guardando amorevolmente il gatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

