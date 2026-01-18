Ladro seriale di e-bike in manette aveva collezionato colpi per oltre 20mila euro

Un uomo accusato di aver commesso sedici furti, principalmente di e-bike, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini, sono stati recuperati numerosi veicoli e oggetti rubati, con un danno totale superiore ai 20mila euro. Questa operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro i furti in ambito urbano, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le forze di polizia e la sensibilità della comunità.

Aveva collezionato qualcosa come sedici furti (con un'attenzione particolare per le e-bike), per un danno complessivo di oltre 20mila euro. Ma non solo, in passato aveva collezionato anche accuse di lesioni personali e possesso di armi. Insomma, un soggetto capace di attirare l'attenzione delle.

