Ladro seriale di e-bike in manette aveva collezionato colpi per oltre 20mila euro

Un uomo accusato di aver commesso sedici furti, principalmente di e-bike, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini, sono stati recuperati numerosi veicoli e oggetti rubati, con un danno totale superiore ai 20mila euro. Questa operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro i furti in ambito urbano, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le forze di polizia e la sensibilità della comunità.

