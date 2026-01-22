Aggredisce la compagna e si scaglia contro la polizia nel centro storico di Viterbo

Nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, nel centro storico di Viterbo, si è verificata una lite tra una coppia in via dei Mille, vicino a porta Romana. L’episodio ha visto coinvolti momenti di tensione, con atti di aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione, ancora sotto controllo, sta venendo gestita dalle autorità locali.

Momenti di tensione nel centro storico di Viterbo. Una lite tra una coppia è degenerata in strada in via dei Mille, una traversa di via Garibaldi a pochi metri da porta Romana, intorno alle 18 di mercoledì 21 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, uno straniero in stato di alterazione, avrebbe aggredito la compagna spingendola, strattonandola e colpendola. Le grida della donna hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti, che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia, ma l'intervento non è stato semplice: l'uomo avrebbe opposto resistenza e si sarebbe scagliato contro uno degli agenti, che alla fine sono riusciti riportare la calma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

