il villaggio delle feste codena si trasforma in un presepe diffuso un monte di emozioni

Il paese di Codena e le cave protagonisti di un presepe unico, realizzato interamente a mano. È quello che hanno confezionato i paesani che fanno parte del comitato ‘Codena’ all’interno dei vecchi lavatoi nella parte alta del borgo. Un presepe che riproduce la piazza, la chiesa e le case circostanti come erano un tempo, con una dovizia di particolari che lo rendono veramente suggestivo. Ci sono le fioriere con i fiori, le tende alle finestre, le luci nelle case, il vecchio caco che dominava il paese da un piccolo orto, le ringhiere, le persiane, i personaggi per la strada, persino le sculture realizzate appositamente per questo paesaggio dall’artista Michele Monfroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

