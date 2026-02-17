Un altro studentato privato di lusso singola a quasi 1.000 euro | Una valanga che travolge la città FOTO

Un nuovo studentato di lusso ha aperto le sue porte in città, attirando molte proteste tra studenti e residenti. La causa principale è il costo elevato delle stanze, che supera i mille euro al mese per una singola, rendendo difficile l’accesso a molti giovani. L’edificio dispone di circa 200 camere e può ospitare circa 400 studenti, ma il prezzo alto sta generando tensioni tra chi cerca una sistemazione economica e chi si lamenta dell’aumento dei prezzi nella zona.

Salviamo Firenze: "È il dodicesimo in meno di dieci anni, speculazione sulla pelle della città che espelle residenti e imprese" Un altro studentato privato di lusso, con duecento camere per circa 400 posti totali: prezzo base per una camera doppia 850 euro, per una singola invece si parte da cifre intorno ai mille euro al mese. È la struttura sorta in via Panciatichi, zona Firenze Nova, là dove un tempo c'era una sede dell'Agenzia delle Entrate e che fa capo al gruppo Hines, lo stesso del 'Cubo nero' per intenderci, che peraltro ha già uno studentato di lusso alla ex Manifattura Tabacchi. Gli studenti e i residenti di Firenze tornano a protestare contro gli studentati di lusso.