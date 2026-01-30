Un altro studentato di lusso ora basta | nuova protesta di Salviamo Firenze FOTO

Gli studenti e i residenti di Firenze tornano a protestare contro gli studentati di lusso. Questa volta si sono riuniti davanti a una nuova struttura privata installata in un edificio pubblico, portando in piazza il loro malcontento.

“È l'ennesimo studentato privato di lusso in una struttura pubblica. Con questo siamo a quota 11, una valanga che sta uccidendo la città”. Così Massimo Torelli, portavoce di Salviamo Firenze per Viverci, che ieri sera era nuovamente in piazza per denunciare il dilagare di strutture – solitamente ex proprietà pubbliche poi vendute ai privati - destinate a studentati di lusso, con camere spesso anche i mille euro al mese. La protesta di ieri si è svolta in via Pietrapiana, dove nei giorni scorsi ha aperto il secondo studentato privato del gruppo Camplus, nell'ex edificio pubblico delle Poste, dopo quello già aperto negli anni scorsi in via del Romito, anche quello in una grandissima struttura un tempo pubblica e privatizzata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

