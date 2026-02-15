Salviamo Firenze accusa | In via Panciatichi il dodicesimo studentato di lusso Fermiamo la valanga!

FIRENZE – “Siamo una città, non uno studentato di lusso. La nuova struttura di via Panciatichi è la dodicesima aperta negli ultimi anni, e altre sono in arrivo. Fermiamo la valanga di studentati di lusso e finti studentati che uccide la città”. Lo scrive stasera, 14 febbraio 2026, in una nota, il comitato ‘Salviamo Firenze per viverci’ spiegando che “ognuna di queste aperture stravolge un quartiere, porta la speculazione sulla pelle della città, espelle residenti e imprese. Così si svuota una città”. Al comitato risultano “fino a 4.600 posti letto, dal 2017 ad oggi. Tanti sono stati aperti dai privati, in maniera indistinta tra studentati di lusso e alberghi camuffati da studentati” mentre “il conteggio dei posti letto pubblici si fa con le dita di una sola mano”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Gli studenti e i residenti di Firenze tornano a protestare contro gli studentati di lusso.

