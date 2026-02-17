Ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate l'amico ricoverato andrà in carcere
Giovanni Bernabucci, tifoso della Lazio, è stato ucciso a coltellate a Viterbo, probabilmente durante una lite tra amici. La giudice ha deciso di mettere in carcere Davide Ernesti, che è stato fermato come sospettato dell’omicidio. Ernesti, che era con Bernabucci quella notte, rischia ora una lunga detenzione. Intanto, il suo amico, ferito gravemente, è ancora ricoverato in ospedale.
La gip ha disposto il carcere per Davide Ernesti, indagato per l'omicidio dell'amico ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci a Viterbo. Gli avvocati si sono opposti alla misura di custodia cautelare.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è Davide Ernesti, tifoso della Lazio che ha ucciso a coltellate l’amico ultrà Giovanni BernabucciDavide Ernesti ha ucciso a coltellate l’amico ultrà Giovanni Bernabucci durante una lite scoppiata in un bar di Viterbo, un episodio che ha avuto origine da un diverbio acceso tra i due.
Leggi anche: Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate a Viterbo: era conosciuto come "La iena". Fermato un amicoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giovanni Bernabucci, storico ultras della Lazio ucciso a coltellate; Viterbo, ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate da un vicino di casa; Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio; Ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto 'La Iena': l'omicida sarebbe un suo amico.
Ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate, l’amico ricoverato andrà in carcereLa gip ha disposto il carcere per Davide Ernesti, indagato per l'omicidio dell'amico ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci a Viterbo ... fanpage.it
Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate da Davide Ernesti, arrestato l'amico dell'ultrà della Lazio: «Litigavano per colpa di un debito»Davide Ernesti il presunto omicida dell'ultrà laziale Giovanni Bernabucci, detto la Jena, è stato arrestato e in questo momento si trova ricoverato nel reparto di ... leggo.it
Ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto ‘La Iena’: l’omicida sarebbe un suo amico. https://fanpa.ge/9LdEi . facebook
Viterbo, ucciso a coltellate l"ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci x.com