Ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate l'amico ricoverato andrà in carcere

Giovanni Bernabucci, tifoso della Lazio, è stato ucciso a coltellate a Viterbo, probabilmente durante una lite tra amici. La giudice ha deciso di mettere in carcere Davide Ernesti, che è stato fermato come sospettato dell’omicidio. Ernesti, che era con Bernabucci quella notte, rischia ora una lunga detenzione. Intanto, il suo amico, ferito gravemente, è ancora ricoverato in ospedale.