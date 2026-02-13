Omicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. La vittima è Giovanni Bernabucci, 51enne, ultras della Lazio noto come “la iena”. È stato ucciso nel suo appartamento intorno alle 19. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio al culmine di una lite. Le ferite riportate si sono rivelate fatali. Per il delitto è stato arrestato un amico di vecchia data della vittima. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’abitazione è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi della polizia scientifica, intervenuta insieme al magistrato di turno e al medico legale per i primi accertamenti sul corpo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate a Viterbo: era conosciuto come "La iena". Fermato un amico

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma, nuovi parcheggi: ecco le aree per tredici nodi di scambio.

Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo: era conosciuto come La ienaOmicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. La vittima è Giovanni Bernabucci, 51enne, ultras della Lazio noto come la ... msn.com

Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate durante una lite in casa per futili motivi. Interrogato un suo amicoGiovanni Bernabucci, detto «la iena», 51 anni, è stato ucciso dopo una colluttazione con una persona che conosceva. Sul caso indaga la Squadra mobile intervenuta nel quartiere Santa Lucia ... roma.corriere.it

Giovanni Bernabucci, detto «la iena», 51 anni, è stato ucciso dopo una colluttazione con una persona che conosceva - facebook.com facebook