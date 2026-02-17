Victor Osimhen ha rivelato che il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, gli propose di trasferirsi in bianconero prima di firmare con il Galatasaray. La chiamata è arrivata qualche settimana prima dell’annuncio ufficiale, mentre l’attaccante nigeriano si trovava ancora in trattative con il club turco. Osimhen ha anche smentito le voci di conflitti con l’allenatore Spalletti, spiegando che tra loro non ci sono stati problemi.

Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve». Le parole dell’attaccante alla Gazzetta dello Sport. Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Galatasaray e Juventus. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COSA E’ SUCCESSO NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO – «Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve ma ecco cosa successe. Spalletti? Si diceva che litigassimo ma…»

Victor Osimhen ha rivelato che, prima di trasferirsi al Galatasaray, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, lo chiamò per convincerlo a unirsi ai bianconeri.

Victor Osimhen ha spiegato che il suo trasferimento al Galatasaray è stato causato da una serie di tentativi di Giuntoli di portarlo alla Juventus, mentre lui nutre un grande affetto per il club turco.

DICHIARAZIONI SHOCK! “Osimhen andrà alla Juve a Luglio!”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.