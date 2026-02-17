Ultimissime Juve LIVE | Comolli e Chiellini inibiti una giornata a Kalulu

Comolli e Chiellini sono stati sospesi dalla Juventus dopo le ultime decisioni ufficiali, mentre Kalulu ha passato la giornata in emergenza. Oggi, i due giocatori sono stati temporaneamente esclusi dal team a causa di problemi disciplinari, lasciando il club senza alcune pedine chiave. Kalulu, invece, ha trascorso la giornata in ospedale per un infortunio, che potrebbe influenzare la sua presenza nelle prossime partite.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 17 febbraio 2026. Squalifica Kalulu, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: il difensore salta Juventus Como. Le ultimissime. Ore 14.15 – Squalifica Kalulu, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: il difensore salta Juventus Como. Le ultimissime Chiellini Comolli, inibizioni e multe da parte del Giudice Sportivo dopo Inter Juve: la decisione ora è ufficiale! Il comunicato con tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

