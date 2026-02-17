Inter-Juve Comolli e Chiellini inibiti Il giudice sportivo | Aggressivi e intimidatori Una giornata per Kalulu

Il giudice sportivo ha deciso di inibire Comolli e Chiellini dopo il match Inter-Juventus, perché li ha trovati aggressivi e intimidatori. La decisione arriva a pochi giorni dalla partita, che si è conclusa con un punteggio di 3-2 e ha scatenato nuove tensioni tra le due squadre. Nei dettagli, il tribunale ha evidenziato comportamenti ritenuti provocatori da parte di entrambi i giocatori, aggravando la già accesa atmosfera tra i club. In aggiunta, Kalulu riceve una giornata di squalifica, anche se non ha avuto ruoli di primo piano nel confronto.

Continuano le polemiche a tre giorni dalla partita Inter-Juventus, terminata sabato scorso con il punteggio di 3-2. La partita era stata condizionata dall’espulsione del giocatore juventino Pierre Kalulu. Proprio quel cartellino rosso aveva scatenato la furia dell’ad della Juventus, Damien Comolli e di Giorgio Chiellini, che all’ intervallo tra primo e secondo tempo si erano rivolti in maniera minacciosa al direttore di gara, La Penna. Il comportamento dei due rappresentanti della Juventus è stato punito oggi dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha inflitto l’ inibizione fino al 31 marzo e l’ ammenda di 15mila euro all’amministratore delegato bianconero Damien Jacques Comolli e l’ inibizione fino al 27 febbraio al Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

