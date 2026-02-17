Il giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti. Comolli, dirigente dell’Inter, non potrà entrare negli stadi fino al 27 febbraio, mentre Chiellini, ex calciatore e attuale dirigente della Juve, resterà fuori fino al 31 marzo. La decisione arriva dopo alcuni incidenti sul campo e soste di gioco che hanno coinvolto i due. Nel frattempo, Kalulu ha ricevuto una giornata di squalifica per un fallo commesso durante la stessa partita.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo aver letto il referto di gara dell'arbitro La Penna e quello degli ispettori federali presenti, ha inibito fino al 31 marzo 2026, con ammenda di 15mila euro, l'ad della Juve Damien Jacques Comolli "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a Kalulu

