Le guide turistiche denunciano che agli Uffizi si formano code di oltre un’ora, anche per chi ha già prenotato, causando disagi ai visitatori. La situazione si ripete durante l’alta stagione, quando le file si allungano ulteriormente e i visitatori si trovano costretti a restare in piedi sotto il sole per più di sessanta minuti.

FIRENZE – Agli Uffizi in coda come nelle più trafficate strade fiorentine. Oltre un’ora d’attesa per chi ha la prenotazione. Succede ora, in febbraio, mese non di punta. In aprile che cosa succederà? La denuncia arriva da Antonella Fantoni, presidente di Agt (Associazione delle guide turistiche): “Non è una novità, era già accaduto sotto Natale, ma era alta stagione e siamo abituati a file molto lunghe. Con le prenotazioni, ritardi di 15 minuti ci possono stare, non quelli di un’ora o un’ora e mezzo. Non sappiamo se ci sia una ragione precisa. Troppe prenotazioni? Controlli troppo capillari? Vediamo solo il risultato che è inaccettabile, per l’immagine della città e degli Uffizi, per la tutela del cliente e del visitatore”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Uffizi: “Code di oltre un’ora anche con la prenotazione. In alta stagione cosa accadrà?”. La denuncia delle guide turistiche

