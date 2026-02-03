Ticket per la Fontana di Trevi la presidente delle guide turistiche | Stanno vendendo ai turisti un bene patrimonio Unesco
La presidente delle guide turistiche di Roma denuncia che alcuni vendono ticket per visitare la Fontana di Trevi come se fosse un servizio a pagamento. “Stanno vendendo ai turisti un bene patrimonio Unesco”, dice, sottolineando che il problema non sono i 2 euro richiesti, che per molti sono una cifra insignificante, ma il fatto che si tratti di un vero e proprio business. Intanto, i visitatori si ritrovano a dover pagare per un’attrazione che dovrebbe essere accessibile a tutti senza costi aggiuntivi.
“Sia ben chiaro: il problema non sono i 2 euro in sé, anzi 2 euro sono nulla per chi programma un soggiorno a Roma, avrebbero potuto anche essere 5. Il problema fondamentale del ticket introdotto per la Fontana di Trevi è che si tratta di un luogo pubblico e aperto. Per questo non è affatto vero che il biglietto gioverà ai romani (che non pagano), al contrario sono i romani che stanno rinunciando a una piazza che sarà completamente deturpata e snaturata. È un precedente pericolosissimo, si chiude uno spazio pubblico in funzione dei turisti, cioè si ragiona sugli spazi pubblici in funzione dei turisti e non dei romani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
