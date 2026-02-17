Ufficiale Pazienza è il nuovo allenatore del Foggia | Uniti e compatti per conquistare la salvezza

Il Foggia ha scelto Michele Pazienza come nuovo allenatore dopo aver confermato ufficialmente la decisione. La società rossonera ha comunicato la nomina poco fa, seguendo le procedure stabilite dall’Amministrazione giudiziaria. Pazienza prende il comando della squadra in un momento difficile, con l’obiettivo di portarla alla salvezza.

Il nuovo tecnico rossonero sarà affiancato dal vice Antonio La Porta e dal preparatore atletico Leandro Zoila. Confermato Botticella come preparatore dei portieri Ora è ufficiale: Michele Pazienza è il nuovo allenatore del Foggia. L'annuncio del club rossonero è arrivato poco fa, previa informazione preventiva resa come legge all'Amministrazione giudiziaria. Il tecnico classe 1982 ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno, e non fino al 2027, come si era inizialmente pensato. Tecnico di personalità, grande conoscitore della categoria e dell’ambiente rossonero, mister Pazienza ha diretto oggi la prima seduta di allenamento in vista del match con il Crotone.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Calcio Foggia, Michele Pazienza sarà il nuovo allenatoreMichele Pazienza prende il comando del Foggia dopo che Cangelosi si è dimesso, accusando la pressione delle due sconfitte consecutive tra le mura amiche.

