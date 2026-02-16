Calcio Foggia Michele Pazienza sarà il nuovo allenatore

Michele Pazienza prende il comando del Foggia dopo che Cangelosi si è dimesso, accusando la pressione delle due sconfitte consecutive tra le mura amiche. Il club ha deciso di affidare la guida tecnica all’ex calciatore, che ha accettato la sfida senza esitazioni. La scelta arriva dopo un rapido confronto tra i dirigenti Casillo e De Vitto, che hanno puntato sul suo entusiasmo e sulla sua conoscenza del campionato. Pazienza, 39 anni, ha già lavorato con alcune squadre minori e ora si prepara a dirigere la squadra rossonera.

È lui il prescelto dopo che nelle scorse ore erano emersi i nomi di Fontana, Bisoli e Breda. Manca solo l'annuncio, che arriverà non appena il tecnico si sarà liberato dal contratto con la Torres Sarà Michele Pazienza il nuovo allenatore del Foggia. Il tecnico sanseverese è l'uomo scelto dal duo Casillo e De Vitto per sostituire Cangelosi, dimessosi dopo soli sei giorni durante i quali ha guidato la squadra nelle due sconfitte interne contro Picerno e Atalanta Under 23. Non è stata la più tranquilla delle domeniche quella vissuta dai vertici del club rossonero, che nella giornata di ieri hanno lavorato intensamente alla ricerca di un tecnico adatto a prendere in gestione la squadra, scesa all'ultimo posto in classifica.