Tajani | Dobbiamo impedire che dal 2035 in Ue ci sia solo produzione di auto elettriche – Il video

Tajani sottolinea l'importanza di mantenere una diversificazione produttiva nel settore automotive europeo, evidenziando la necessità di evitare che dal 2035 si producano esclusivamente veicoli elettrici. Durante un intervento a Heidelberg, il ministro invita a dialogare con la Commissione per affrontare le sfide e le dinamiche di un comparto strategico per l'Europa.

(Agenzia Vista) Heidelberg, Germania, 12 dicembre 2025 “Bisogna parlare con la Commissione. Il tema dell’automotive è fondamentale. È parte di una serie di problemi che si sono creati a causa di un’errata politica contro il cambiamento climatico della precedente Commissione Europea. C’è anche il packaging, c’è la deforestazione. Sono tanti gli aspetti che toccano sia industria che agricoltura, noi dobbiamo impedire che nel 2035 ci sia la possibilità di avere soltanto produzioni di auto elettriche. Questo provocherà in Italia la perdita di 70mila posti di lavoro. Non ce lo possiamo permettere. Quando si parla di politica ambientale bisogna guardare anche il sociale. Open.online

Tajani: Dobbiamo impedire che dal 2035 in Ue ci sia solo produzione di auto elettriche - È parte di una serie di problemi che si sono creati a causa di un’errata politica contro il cambiamento climatico della pre ... ilgiornale.it

M.O., Tajani: obiettivo impedire regionalizzazione conflitto - "L'obiettivo della mia missione è quello di lavorare per ridurre la tensione, di vedere che non ci sia una regionalizzazione della guerra che c'è a Gaza, in Israele con ... quotidiano.net

Tajani: "Oggi ci sono aree poco rappresentate, dobbiamo rafforzare il centro. Forza Italia casa dei moderati anche di sinistra" - facebook.com facebook