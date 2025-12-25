Una donna di 80 anni è rimasta uccisa in un attacco con droni compiuto dalle forze russe a Chernihiv, nella pianura del Dnipro. Lo riporta Ukrinform citando la polizia. Nel bombardamento, sferrato intorno alle 18 ora locale (le 17 in Italia), sono rimaste ferite dieci persone, fra cui tre bambini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, attacco russo a Chernihiv: morta una donna di 80 anni, dieci feriti (tra cui tre bambini)

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: Miami, da Usa proposta incontro a tre con Russia; Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese; Ucraina, Rutte: se Europa non si riarma in fretta, rischi sicurezza già da 2027. Kiev: esercito si ritira da Siversk.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass non risolta” - Il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad attaccare duramente i Paesi europei e rilanciato anche un monito diretto sull’Ucraina orientale. fanpage.it