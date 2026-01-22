Durante un incontro con il presidente ucraino Zelensky, Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Ucraina deve terminare, sottolineando che non sono state discusse questioni di confine. Zelensky ha risposto affermando che nulla è cambiato e che Putin rimane ancora un attore influente sugli asset russi. La situazione rimane complessa, con posizioni divergenti e questioni irrisolte sul futuro del conflitto.

«La guerra deve finire» e «non abbiamo discusso» dei confini ucraini. Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump uscendo dal suo bilaterale col presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Davos. Nessuna risposta di Trump alla domanda se ci sia un accordo con Zelensky. A domanda specifica, Trump ha ribadito «speriamo che la guerra finisca, un sacco di persone vengono uccise, il mese scorso 30.000 principalmente soldati». Zelensky: nulla è cambiato «Viviamo come nel film «Il giorno della marmotta», Questo e esattamente quello che stiamo vivendo, e cosi che viviamo adesso, e la nostra vita e ogni forma lo prova. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La guerra in Ucraina «deve finire». Trump incontra Zelensky che replica: «Nulla è cambiato, Putin ancora a piede libero, sugli asset russi ha vinto lui»

Zelensky vede Trump, poi striglia l’Europa: «Ancora divisa e persa: sembra il giorno della marmotta. Sugli asset russi ha vinto Putin»Durante il suo intervento a Davos, Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla divisione e sulla mancanza di unità in Europa, sottolineando che la situazione ricorda il “giorno della marmotta”.

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

