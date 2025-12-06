Pioggia di missili e droni sull’Ucraina | colpite le città dell’ovest la Polonia fa alzare i caccia Oggi nuovo round di colloqui Kiev-Usa

#TG2000 - In Ucraina resta difficile trovare un accordo. Mosca frena ancora sulla pace mentre continua la pioggia di missili sul Paese. Ad Odessa 50 mila persone al buio. #4dicembre #Ucraina #Trump #Putin #Mosca #Zelensky #Macron #pace #Pokrovsk #D - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, pioggia di missili nella notte: maxi attacco russo devasta città e infrastrutture, feriti anche a Kiev - Le autorità hanno accusato Mosca per un "bombardamento massiccio contro l'infrastruttura ferroviaria" a Fastiv ... affaritaliani.it scrive

Guerra in Ucraina: nella notte pioggia di missili su Kiev, 4 morti e più di 20 feriti - Questo il bilancio dell’attacco notturno russo sui cieli dell’Ucraina, colpite ancora una volta le infrastrutture energetiche della capitale. Da panorama.it

I raid russi non si fermano, pioggia di missili su Kiev e Odessa - Proseguono a ritmo frenetico le trattative alla ricerca della pace, continuano i raid notturni incrociati tra Russia e Ucraina (ANSA) ... ansa.it scrive

Guerra, Kiev ammette: «La situazione nel sud sta peggiorando». Maxi attacco sulla capitale - Quello avvenuto questa notte è probabilmente il più grande attacco russo su Kiev dall'inizio della guerra. ilgazzettino.it scrive

Pioggia di droni ucraini in Russia. Trump: "Putin dovrebbe fermare la guerra". Zelensky: "Lavoriamo alla pace sul modello di Gaza" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier britannico Keir Starmer stanno lavorando a un piano di pace per l'Ucraina sullo stile di quello di Donald Trump per Gaza. Segnala ilgiornale.it

Ucraina al buio: pioggia di droni russi devasta le centrali elettriche, tre morti e blackout in dieci regioni - Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì le infrastrutture energetiche ucraine, aggravando la crisi del Paese alla vigilia dell’inverno. corriereadriatico.it scrive