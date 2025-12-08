Guerra Ucraina centinaia di droni e missili colpiscono città ucraine nei primi giorni di dicembre – Il video

Open.online | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Zelensky ha denunciato massicci attacchi russi degli ultimi giorni contro infrastrutture ucraine e nuove vittime in diverse regioni. In programma incontri a Londra con Starmer, Macron e Merz. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

