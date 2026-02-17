Ucraina Parolin | Da Italia e Vaticano pessimismo su progressi di pace

Il cardinale Parolin ha spiegato che sia l’Italia sia il Vaticano sono preoccupati per la mancanza di avanzamenti nei negoziati tra Ucraina e Russia, a causa della continua escalation del conflitto. La diplomazia italiana e quella vaticana temono che la situazione possa peggiorare se non si trova presto una soluzione. Di recente, entrambi hanno espresso dubbi sulla possibilità di un accordo rapido, sottolineando che le negoziazioni sono ferme da mesi.

Il Vaticano e l'Italia sono pessimisti in merito ai progressi nei negoziati tra Ucraina e Russia. "C'è parecchio pessimismo da entrambe le parti. Non ci sembra ci siano progressi reali per quanto riguarda la pace", ha detto Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a Roma per la cerimonia del 97° anniversario dei patti lateranensi tra Italia e Vaticano. All'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, Parolin ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. "È tragico che dopo quattro anni ci si ritrovi ancora a questo punto.