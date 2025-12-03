Il pessimismo di Trump | La guerra in Ucraina è un casino la pace è difficile

« La situazione in Ucraina è un casino ». Con queste parole, il presidente Donald Trump ha commentato ieri, durante la riunione del suo gabinetto alla Casa Bianca, l’evoluzione della crisi mentre a Mosca era in corso l’incontro tra l’inviato speciale Steve Witkoff, Jared Kushner e Vladimir Putin. Sul tavolo il nuovo piano di pace in 19 punti, rivisto dagli Stati Uniti per risultare meno sbilanciato verso Mosca rispetto alla precedente versione da 28 punti presentata a Ginevra. Washington punta alla fine della guerra in Ucraina, ma un accordo che costringa Kiev a concessioni troppo pesanti rischia di trasformarsi in una resa mascherata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il pessimismo di Trump: “La guerra in Ucraina è un casino, la pace è difficile”

