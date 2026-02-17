Ucraina | il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a Ginevra

Il terzo ciclo di negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina si svolge oggi a Ginevra, dopo settimane di tensione crescente tra le parti. La riunione nasce dalla necessità di trovare una soluzione concreta alla guerra iniziata nel 2022, che ha portato migliaia di civili in fuga e devastato intere regioni. I rappresentanti si incontrano in un momento in cui la diplomazia internazionale cerca di scongiurare un’ulteriore escalation del conflitto.

Il terzo round di negoziati tra i rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina si tiene oggi, martedì 17 febbraio 2026, a Ginevra, in Svizzera, con l’obiettivo di provare a mettere fine a quasi quattro anni di guerra cominciata con l’invasione su vasta scala lanciata dal Cremlino contro Kiev. I primi due round, tenuti tra fine gennaio e inizio febbraio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, hanno registrato alcuni passi avanti ma un accordo definitivo sembra ancora lontano. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha perso occasione per fare pressioni su Kiev: “L’Ucraina farebbe bene a sedersi velocemente al tavolo delle trattative”, ha dichiarato il magnate newyorkese alla stampa presente a bordo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Tpi.it

