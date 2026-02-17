Ucraina al via oggi a Ginevra terzo round di negoziati di pace con Usa e Russia

Oggi a Ginevra si apre il terzo round di negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, dopo quattro anni di guerra. La riunione mira a trovare una soluzione diplomatica, coinvolgendo rappresentanti di tutte le parti. Tra i partecipanti c’è anche un alto funzionario americano che ha già incontrato i colleghi russi e ucraini nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Terzo round di colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti al via oggi, martedì 17 febbraio, a Ginevra per tentare di porre fine a quattro anni di logorante conflitto. Dopo i due precedenti incontri ad Abu Dhabi, quello di oggi potrebbe, o almeno si auspica, portare a qualche passo più concreto verso la.