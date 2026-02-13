Ucraina-Russia nuovo round di negoziati con gli Usa a Ginevra il 17 e 18 febbraio

A Ginevra, il 17 e 18 febbraio, si terrà un nuovo round di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, con l’obiettivo di trovare un’intesa sulla crisi in corso, mentre in questa occasione gli Usa hanno portato una proposta concreta di cessate il fuoco che sarà al centro delle discussioni.

Si terranno, nuovamente, una nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina il 17 e 18 febbraio a Ginevra. Ad annunciarlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. La delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. L’economia russa rallenta: arriva il taglio dei tassi di interesse. Intanto la Banca centrale di Russia ha tagliato di 50 punti base il suo tasso di interesse di riferimento portandolo al 15,50 per cento. La decisione è stata annunciata oggi al termine del meeting di politica monetaria. «L’economia continua a tornare su una traiettoria di crescita equilibrata», ha dichiarato la CBR in una nota, aggiungendo che «valuterà la necessità di un ulteriore taglio del tasso di interesse di riferimento nelle prossime riunioni, a seconda della sostenibilità del rallentamento dell’inflazione e dell’evoluzione» delle previsioni di inflazione.🔗 Leggi su Open.online

Ad Abu Dhabi è cominciato un nuovo giro di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

