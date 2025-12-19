Ucraina colpita petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

In un'azione senza precedenti, il Servizio di Sicurezza ucraino ha dichiarato di aver colpito una petroliera russa appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” nelle acque neutrali del Mediterraneo. Un evento che mette in evidenza la tensione crescente e le sfide della regione, segnando un nuovo capitolo nel conflitto tra le due nazioni. La notizia sottolinea l’intensificarsi delle operazioni clandestine e delle strategie di destabilizzazione in mare.

