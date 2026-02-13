Ucraina-Russia prove di disgelo l’annnuncio del Cremlino | Nuovo round di negoziati il 17 e 18 febbraio a Ginevra

Il Cremlino annuncia che il 17 e 18 febbraio a Ginevra si terrà un nuovo round di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, segnando una possibile svolta nei tentativi di dialogo. Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo, guiderà la delegazione russa, confermando l’intenzione di avviare un confronto diretto, mentre il motivo principale delle discussioni resta la ricerca di una soluzione alla crisi in atto.

Un nuovo round di colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terrà a Ginevra. La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo, secondo Dmitry Peskov, addetto stampa del leader russo. “Il prossimo round di negoziati per un accordo ucraino si svolgerà anch’esso in formato trilaterale russo-americano-ucraino il 17 e 18 febbraio a Ginevra “, ha affermato il portavoce del Cremlino citato da Interfax. Come riportato in precedenza da Politico, citando alcune fonti, i funzionari americani ritengono che nei prossimi colloqui si faranno probabilmente dei progressi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A Ginevra, il 17 e 18 febbraio, si terrà un nuovo round di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, con l’obiettivo di trovare un’intesa sulla crisi in corso, mentre in questa occasione gli Usa hanno portato una proposta concreta di cessate il fuoco che sarà al centro delle discussioni.

