Giuseppe Blandino, 42 anni, ha confessato in parte di aver ucciso suo padre, Salvatore, 70 anni, e di averlo seppellito nel campo alla Ferruccia di Agliana. La scoperta del cadavere, nascosto sotto terra, ha portato all’arresto del fabbro, che ora si trova in carcere. Il procuratore Claudio Curreli ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio, dopo aver ascoltato le prime ammissioni del sospettato. La vittima era scomparsa da casa a Quarrata un mese prima, senza lasciare tracce.

Pistoia,, 17 febbraio 2026 – Il sostituto procuratore Claudio Curreli ha depositato in questi giorni la richiesta di rinvio a giudizio per Giuseppe Blandino, il fabbro di 42 anni, che si trova in carcere, accusato di aver ucciso il padre, Salvatore, 70 anni, il cui corpo è stato ritrovato il 22 luglio scorso, a un mese dalla sua scomparsa dalla casa di Quarrata, sotterrato in un campo alla Ferruccia di Agliana. Accusato di aver accoltellato a morte il padre, chiuse le indagini Le indagini, lo ricordiamo, sono state chiuse i primi giorni di gennaio. Blandino è accusato di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela con la vittima, e dai futili motivi (dietro i continui litigi con il padre ci sarebbero state le richieste di denaro del figlio), ma anche di occultamento di cadavere e di uso indebito della carta bancomat della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ucciso e sotterrato alla Ferruccia. Il figlio dal pm: parziali ammissioni

