Ero lì e ho partecipato alla sparatoria l’indagato fa parziali ammissioni sull' omicidio dei tre cacciatori e poi sceglie il silenzio
L’indagato ha ammesso di essere presente e di aver preso parte alla sparatoria che ha provocato la morte di tre cacciatori, avvenuta il 28 gennaio nel bosco di Montagnareale. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di silenzio e si aggiunge ai primi dettagli emersi durante le indagini. La polizia ha già perquisito la zona e raccolto testimonianze di altri testimoni presenti quella mattina.
“Quella mattina ero lì e ho partecipato alla sparatoria”. Colpo di scena nel giallo sull’omicidio dei tre cacciatori uccisi il 28 gennaio nel bosco di Montagnareale. A riferirlo, secondo quanto apprende Adnkronos, è l’unico indagato, un bracciante agricolo di 52 anni, che ha inizialmente ammesso agli inquirenti, da persona informata sui fatti e senza la presenza di un legale, di trovarsi sul luogo della mattanza. In quell’agguato persero la vita i fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto, e Antonio Gatani, 82 anni, di Patti. Tuttavia, al momento della sospensione delle sommarie informazioni testimoniali, per permettere la presenza del suo avvocato in qualità di indagato, l’uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e da allora non ha più rilasciato dichiarazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it
**Messina: omicidio dei tre cacciatori, l'indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzio'**
L’uomo accusato dell’omicidio dei tre cacciatori ha ammesso di essere presente e di aver partecipato alla sparatoria, ma poi ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti.
Giallo dei tre cacciatori uccisi a Messina, l’indagato ammette: “Ho preso parte alla sparatoria”
A Messina, un uomo di 52 anni ha confessato di aver partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre cacciatori, spinto dalla rabbia per un diverbio durante una battuta di caccia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dream like it’s 1996, Silvia: L’estate in cui ho giurato che avrei sposato Liam Gallagher; Brignone: Ero tesa, poi ho sentito le urla al traguardo e ho pensato: follia; Laura Saccomani, la regina del volley bresciano: Laureata, ora l'Olimpiade, dopo scudetto e nazionale, nel lavoro ho la mia medaglia; Ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Ero consapevole che gareggiare fosse un rischio. L'unico fallimento nella vita è non provarci. Lindsey Vonn rompe il silenzio.
Triplice delitto dei Nebrodi, l'unico indagato: «Ero lì, ho preso parte alla sparatoria». Poi non decide di non rispondere piùPrime ammissioni dell'unico indagato per il triplice omicidio dei Nebrodi . «Quella mattina ero lì e ho partecipato alla sparatoria». Lo ha detto agli inquirenti A. S., unico indagato per quanto avven ... corriere.it
Piccini: All’Atalanta ho sfiorato la depressione. Fan*ulo i soldi, lasciai lì 6 mesi di stipendioA un certo punto della sua carriera Cristiano Piccini ha messo sul piatto della bilancia due cose: la qualità della sua vita, non solo da calciatore, e il denaro. E ha deciso che la prima valesse ... fanpage.it
Ho partecipato a questo concorso alla 1'edizione ero giovanissimo. Beh ci riproviamo con la 18'edizione del TMF. Tour Music Fest #tourmusicfest #MARIOVIANA #lontanolontano #dedicatoa #cantautoreitaliano - facebook.com facebook