Ero lì e ho partecipato alla sparatoria l’indagato fa parziali ammissioni sull' omicidio dei tre cacciatori e poi sceglie il silenzio

L’indagato ha ammesso di essere presente e di aver preso parte alla sparatoria che ha provocato la morte di tre cacciatori, avvenuta il 28 gennaio nel bosco di Montagnareale. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di silenzio e si aggiunge ai primi dettagli emersi durante le indagini. La polizia ha già perquisito la zona e raccolto testimonianze di altri testimoni presenti quella mattina.

“Quella mattina ero lì e ho partecipato alla sparatoria”. Colpo di scena nel giallo sull’omicidio dei tre cacciatori uccisi il 28 gennaio nel bosco di Montagnareale. A riferirlo, secondo quanto apprende Adnkronos, è l’unico indagato, un bracciante agricolo di 52 anni, che ha inizialmente ammesso agli inquirenti, da persona informata sui fatti e senza la presenza di un legale, di trovarsi sul luogo della mattanza. In quell’agguato persero la vita i fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto, e Antonio Gatani, 82 anni, di Patti. Tuttavia, al momento della sospensione delle sommarie informazioni testimoniali, per permettere la presenza del suo avvocato in qualità di indagato, l’uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e da allora non ha più rilasciato dichiarazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’uomo accusato dell’omicidio dei tre cacciatori ha ammesso di essere presente e di aver partecipato alla sparatoria, ma poi ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti.

A Messina, un uomo di 52 anni ha confessato di aver partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre cacciatori, spinto dalla rabbia per un diverbio durante una battuta di caccia.

