Ferito a colpi di pistola in strada | scattano gli arresti per l' agguato a Carrassi
Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari in corso questa mattina. I militari, in seguito a un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bari, hanno individuato i presunti responsabili di un tentato omicidio premeditato, aggravato dalle modalità. 🔗 Leggi su Baritoday.it
