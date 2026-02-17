Uccise Carol Maltesi annullato l’ergastolo per la seconda volta a Davide Fontana
La vittima, una giovane di 26 anni, è stata trovata smembrata nel suo appartamento, e il caso ha suscitato molte polemiche nella comunità locale.
Per la seconda volta la Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, reo confesso di aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne Carol Maltesi in un appartamento a Rescaldina (Milano) l’11 gennaio del 2022. Il 10 febbraio scorso i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Stefano Paloschi, legale dell’imputato, contro la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello bis di Milano che aveva condannato l’ex bancario e food blogger alla pena detentiva perpetua, ritenendo sussistente l’aggravante della premeditazione. Le motivazioni saranno disponibili entro 30 giorni, prima della fissazione di un nuovo processo d’appello che sarà celebrato di fronte alla prima sezione penale della Corte d’assise d’appello bis di Milano, in diversa composizione di giudici togati e popolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
